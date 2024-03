F1: Charles Leclerc não quer “correr riscos desnecessários” em lutas com Sainz

Charles Leclerc está confiante que, juntamente com o seu companheiro de equipa Carlos Sainz, vão manter uma abordagem cautelosa nas suas batalhas em pista, tendo em conta que o mais importante para ambos é o resultado da equipa. Durante a prova de abertura da temporada no Barém, Sainz e Leclerc estiveram muito juntos na luta pela mesma posição ainda numa fase prematura da corrida, tendo o espanhol assegurado a terceira posição, atrás dos dois Red Bull, no final da prova. …...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?