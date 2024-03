Fórmula 1: 5 Histórias do Paddock

O ‘caso Horner’ continua no centro das conversas do paddock, podendo as suas ramificações criar ondas de choque a diversos níveis. Espião da FOM na FIA?Neste momento estão a suceder muitas coisas na Fórmula 1, sendo um deles os diversos casos em que se vê envolvido o presidente da FIA.Mohammed Bin Sulayem tem vindo a ser uma presença notada em praticamente todos os Grandes Prémios, havendo quem considere que aparece demais e, para além disso, se intrometa em demasia em…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?