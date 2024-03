F1: Adrian Newey poderá focar-se exclusivamente no projeto do hipercarro RB17

No meio da instabilidade interna da Red Bull, surgem relatos da possível mudança de Adrian Newey da liderança técnica da equipa de Fórmula 1 para o projeto do hipercarro RB17. Christian Horner estará alegadamente a considerar uma mudança significativa para aquele que é um dos mais carismáticos designers da F1, isto de acordo com o Auto Motor und Sport. Newey poderá passar a trabalhar a tempo inteiro no projeto do hipercarro RB17, estando já envolvido no seu design. O hipercarro,…...

