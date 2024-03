F1: Poderá Max Verstappen rumar à Aston Martin?

O conhecido jornalista da F1, Adam Cooper escreveu no Motorsport o que pensa poder ser uma situação a acontecer, caso Max Verstappen acabe mesmo por deixar a Red Bull. Todos - ou quase - falamos na probabilidade que, se isso suceder, o passo lógico será ir para a Mercedes, mas Adam Cooper, e bem, não tem esse entendimento e sugere que há outro forte ‘player’ no mercado: Lawrence Stroll e a Aston Martin.Mantêm-se as tensões dentro da Red Bull devido…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?