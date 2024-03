F1: Haas revelou fragilidade nas regras e outras equipas podem seguir-lhe o exemplo

O facto da Haas ter optado por estratégia agressiva para tentar, e alcançar o seu objetivo, pontuar na corrida do Grande Prémio da Arábia Saudita, abdicando da corrida de Kevin Magnussen - com duas penalizações de 20 segundos cada - para atrasar o pelotão que se formou de pilotos na luta pelo único ponto disponível, de forma a dar a Nico Hülkenberg uma paragem na box sem perder a posição, abriu a controvérsia no paddock da Fórmula 1. Os adversários…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?