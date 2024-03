F1: Ferrari está ao ‘ataque’ também fora de pista

As equipas rivais estão a acompanhar de perto os problemas internos da Red Bull, especialmente com o desempenho que têm tido neste início de temporada. Enquanto a Mercedes parece estar concentrar esforços para poder contratar Max Verstappen para o lugar que será deixado vago com a saída de Lewis Hamilton no final do ano, a Ferrari está de olho num dos técnicos da equipa de Milton Keynes, ao mesmo tempo que pisca o olho ao braço direito de Toto Wolff…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?