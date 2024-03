Audi acelera os preparativos para a entrada na Fórmula 1

A Audi está a acelerar os preparativos para a sua entrada na Fórmula 1 e a expandir o seu compromisso. Os Conselhos de Supervisão da AUDI AG e da Volkswagen AG decidiram reforçar o compromisso com a Fórmula 1, planeando adquirir 100% do Grupo Sauber. Oliver Hoffmann liderará o programa global da Audi na Fórmula 1, enquanto Andreas Seidl será o CEO da Audi F1 Team.Hoffmann será responsável pela implementação do compromisso da AUDI AG na Fórmula 1, incluindo a…...

