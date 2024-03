GP da Arábia Saudita F1: Hamilton e Russell trocaram afinações nos treinos livres

Ao contrário do seu companheiro de equipa, George Russell ficou perto do topo da tabela de tempos em ambas as sessões de treinos livres. Claramente, o dia foi muito mais positivo para Russell, que terminou a primeira sessão de treinos livres em quarto lugar, antes de se colocar em segundo na tabela de tempos na segunda sessão de treinos. Apesar disso, o britânico sugeriu que a segunda sessão de treinos livres foi, por vezes, "complicada": "Foi divertido estar de volta…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?