F1, Q&A, Charles Leclerc (Ferrari): “estamos numa posição muito melhor em comparação com o ano passado”

Faz um balanço do Grande Prémio do Bahrein. Que conclusões é que tu e a Ferrari tiraram?Charles Leclerc: “Foi mais ou menos o que esperávamos. Talvez um pouco melhor, mas temos de esperar para ver. Acho que tirar conclusões após a primeira corrida é um pouco cedo demais. Uma coisa é certa: estamos concentrados nos problemas de travões que tivemos na corrida. Temos estado a trabalhar nisso e espero que consigamos resolvê-los. E quanto ao ritmo bruto do vosso carro?…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?