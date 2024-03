F1: Russell acredita que pode “vencer qualquer um” após rumores sobre Verstappen

George Russell manifestou abertura ao desafio de ter Max Verstappen como companheiro de equipa na Mercedes no futuro. Apesar do contrato atual de Verstappen com a Red Bull, surgiram rumores sobre a sua potencial mudança para a Mercedes, após a inesperada troca de equipa de Lewis Hamilton para a Ferrari e no seguimento da ‘novela’ que a equipa de Milton Keynes atravessa. Começando por dizer que “esta é a minha terceira época ao lado do Lewis [Hamilton], o melhor piloto…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?