F1: Porque ninguém consegue chegar ao nível da Red Bull?

A resposta resumida é simples: têm o melhor piloto, o melhor aerodinamicista, Adrian Newey, a equipa mais afinada, a estrutura de gestão mais eficiente, conseguiu fazer de longe o melhor carro na nova era da F1 em 2022, tal como a Mercedes tinha feito em 2014 com a unidade motriz, não comete erros nas boxes, o facto do carro ser muito bom permite muito maior latitude na escolha das estratégias, que são quase sempre as melhores, a fiabilidade do carro…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?