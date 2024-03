F1: Red Bull foi dominante… mas com nuances

Depois do que se viu ontem em pista no Bahrein e na temporada passada, é fácil pensar que este ano vamos assistir a mais do mesmo. É verdade, a Red Bull foi dominante, mas há nuances. Atenuantes, se preferir.Um jornalista deve analisar o que se passa, sem rodeios, mas neste caso fazemos também um pouco o papel do ponto de vista do adepto que gostava de ter corridas mais equilibradas e emotivas na luta pelo triunfo. Também nós o preferimos,…...

