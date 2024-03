GP Bahrein F1: sobreaquecimento ‘tramou’ a Mercedes, “W15 tem potencial”, diz George Russell

George Russell insiste que há “potencial” no carro da Mercedes depois de ser prejudicado por “grandes alarmes vermelhos” no Bahrein, leia-se, luzes de alarme no seu volante referentes a sobreaquecimento do motor de levou os pilotos da Mercedes a ter de fazer ‘lift and coast’ para arrefecer o carro. E claro, tira-se pé o carro… não anda! Com tudo isto, teve que se contentar com o P5 no Bahrein.A corrida até começou bem para Russell, que ultrapassou Charles Leclerc na…...