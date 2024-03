GP Barém F1: Não devemos ter grandes surpresas em termos de estratégia de corrida

Ainda durante as sessões de treinos livres para o Grande Prémio do Barém, as equipas deram a conhecer as suas escolhas de pneus, revelando as expectativas para a primeira corrida de 2024. Em particular, a ausência de monolugares em pista com pneus duros foi uma observação notável, com as equipas a optarem por se concentrarem em compostos médios. Apenas a Red Bull usou este composto no terceiro treino. No geral, as equipas usaram dois conjuntos de pneus médios durante os…...