F1: Nova ‘reviravolta’ no ‘caso’ Christian Horner

Já não restam absolutamente dúvidas nenhumas que há muita gente interessada em não deixar ‘morrer’ o caso Christian Horner, quer seja como ataque direto ao Chefe de Equipa da Red Bull Racing, ou mesmo porque não ficaram satisfeitos com o desfecho resultante da investigação da Red Bull.Logo a seguir à Red Bull, que solicitou uma investigação independente, ter ‘ilibado’ Horner, a imprensa recebeu por e-mail acesso um um link do Google Drive com as mensagens e fotos do WhatsApp alegadamente…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?