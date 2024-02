F1: Quem escondeu mais o jogo no primeiro dia do GP do Barém?

O desempenho de Lewis Hamilton na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio do Barém, onde terminou na liderança da tabela de tempos num 1-2 da Mercedes, chamou a atenção. No entanto, no meio do ritmo alto demonstrado pelos dois pilotos britânicos, há uma nota de cautela em relação ao que todos podem esconder. Quem estará a fazer mais ‘sandbagging’? ‘Sandbagging’ é um termo que se refere às equipas que intencionalmente minimizam ou escondem o seu verdadeiro potencial de…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?