Fórmula 1 – 2024: a antevisão equipa a equipa

10 Equipas, 20 Pilotos, 24 Corridas, 1 Título: A Fórmula 1 regressa com um espetáculo que se espera épico e está de volta em 2024 com 24 corridas que se esperam emocionantes, pequenos ajustes nas regras e a mesma busca incessante pela vitória. A Red Bull e Verstappen são os favoritos, mas a Ferrari, Mercedes e McLaren estão prontas para desafiá-los. Fique a conhecer a antevisão equipa a equipa e o que se espera de cada uma no Mundial de…...

