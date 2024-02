WEC: O que muda em 2024

A temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência terá um pelotão muito forte e renovado com os 18 novos carros da classe LMGT3 que se juntam aos 19 Hypercar. Mas o que mais há de novo no WEC em 2024? Veremos algumas das mudanças mais importantes que o mundial de resistência terá numa altura que se aproxima o início da 12ª temporada. Calendário:Em relação ao calendário, o WEC vai passar a ter oito corridas em 2024, com eventos…...

