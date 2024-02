F1: Christian Horner defende parceria entre Red Bull e RB 

Depois do chefe de equipa da Visa Cash App RB, Laurent Mekies, ter respondido às críticas de Zak Brown sobre as ligações desta estrutura com a equipa da Red Bull, reafirmando toda a legalidade na aliança mais estreita entre as duas equipas, foi a vez de Christian Horner defender a aliança mais estreita entre equipas-irmãs. Recordou Horner que depois de Dietrich Mateschitz ter adquirido a Minardi, no seguimento de uma abordagem de Bernie Ecclestone e Max Mosley, a Red Bull…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?