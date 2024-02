Fórmula 1: o essencial dos números após os testes de pré-temporada

Terminados que estão os testes e a uma semana de arrancar a primeira corrida fique a conhecer o essencial do que fizeram as 10 equipas de Fórmula 1, em termos de números, quem foi o mais rápido e quem registou o maior número de voltas no teste de pré-época de 2024 no Bahrein. Quanto à Red Bull: Será que a hegemonia continua? Mercedes: De volta à luta pelo título? Ferrari: Finalmente o ano da Scuderia? McLaren: Uma nova esperança? Aston…...

