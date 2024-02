Fórmula 1 fez 19.954,044 quilómetros de testes no Bahrein…

A Ferrari foi a melhor em dois dos três dias de testes. No segundo dia, Carlos Sainz foi o piloto mais rápido em pista, enquanto ontem coube a Charles Leclerc chegar ao topo da tabela. Ao volante durante a segunda parte do dia, o monegasco fez o tempo de 1:30.322 com um conjunto de novos C4. E é um piloto da Ferrari que foi o mais rápido na geral neste teste, com Carlos Sainz liderando o campo com o 1:29.921…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?