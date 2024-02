F1: Red Bull continua a ser a equipa a bater

Apesar do domínio repartido nos dois primeiros dias de testes, entre a Red Bull e a Ferrari, parece claro que, pelo menos com Max Verstappen, o Red Bull RB20 continua um passo à frente da concorrência. fica ainda por esclarecer se…são dois passos!A conversa na manhã de quinta-feira no paddock do Bahrein centrou-se na Red Bull - e na qualidade do RB20. Um membro da equipa descreveu o ritmo da equipa como "assustador", tão impressionado ficou com o que Max…...

