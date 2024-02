Projeto Audi na Fórmula 1 pode sofrer revés

O projeto da Audi para rumar à Fórmula 1 em 2026 pode estar agora a enfrentar algumas novas incertezas com a possível saída de Oliver Hoffmann, diretor de desenvolvimento da Audi Sport GmbH e figura-chave na iniciativa. Hoffmann, considerado um dos arquitetos do projeto F1 da Audi, pode deixar a empresa devido a diferenças de visão com o atual CEO, Gernot Dollner.A imprensa alemã revela que o diretor executivo da Audi, Gernot Doellner, quer despedir o diretor técnico da empresa,…...

