Campeonato de Portugal de Ralis: as lutas pelos títulos dos últimos 7 anos

Está à porta mais uma edição do Campeonato de Portugal de Ralis, mas tendo em conta que os protagonistas são basicamente os mesmo, salve uma exceção ou outra, espera-se que a competição seja novamente bem acirrada, sendo que claramente o ano de 2024 arranca com um favorito acima de todos os outros, Kris Meeke, tal como sucedeu com o seu compatriota Kris Meeke há um ano. Contudo, a tragédia que se abateu sobre o irlandês levou a que a luta…...

