Fórmula 1: Williams x RB x Kick Sauber x Haas: como será na cauda do pelotão?

Tal como a potencial batalha de várias equipas na frente do pelotão, a segunda metade do pelotão também terminou 2023 com muito pouca margem entre si. Enquanto a Alpine ocupava um solitário sexto lugar - 160 pontos atrás da Aston Martin, quinta classificada, e 92 à frente da Williams, sétima - as quatro equipas finais ficaram muito próximas. A Williams terminou a campanha com 28 pontos, com a Alpha Tauri logo atrás com 25, enquanto a Alfa Romeo e a…...