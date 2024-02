Red Bull Racing: os (primeiros) melhores momentos na F1

São 20 anos de um amor veloz. Em 2005, a Fórmula 1 acolheu a Red Bull Racing, e com a garra de um touro e a energia de um raio, a equipa rapidamente conquistou corações e mentes. Sebastian Vettel, o primeiro 'puto-maravilha', dominou a era V8, tecendo um conto de fadas com quatro títulos consecutivos, agora é a vez do rebelde e cativante, Max Verstappen, que ascendeu ao trono, e promete lá ficar quebrando recordes e desafiando o status quo.…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?