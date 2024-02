Red Bull Racing: 20 anos que mudaram a face da F1

20 anos de paixão, duas décadas de adrenalina, Red Bull Racing, uma história de amor com a velocidade com excelente capítulos escritos no asfalto, numa jornada inspiradora e emocionante…David Coulthard marcou presença na apresentação da Red Bull Racing, uma equipa que completa este ano 20 anos de Fórmula 1, num percurso absolutamente fantástico duma estrutura em que poucos acreditavam de início, mas que hoje… é o que é: “Há 20 anos, e olhando para os vídeos, somos todos mais jovens!…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?