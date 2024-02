F1, Carlos Sainz e seu futuro: “Não se preocupem comigo, tenho opções muito atraentes”

Carlos Sainz, em entrevista à DAZN, mostrou-se muito pouco preocupado com o seu futuro e assegura que tem “perspetivas muito boas” para dar sequência à sua carreira quando terminar esta época de 2024, a última sua com a Ferrari. O espanhol tem esperança que o SF-24 seja bom: "é muito diferente do ano passado, há mudanças bastante grandes que espero que vão na direção certa”.Diz-se "cheio de energia e motivação” e que vai aproveitar este ano para “centrar-me só e…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?