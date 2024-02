F1: Christian Horner e apresentação do Red Bull RB20: na sombra da dúvida

A apresentação do Red Bull RB20 é amanhã, mas será que Christian Horner vai dar o ar da sua graça? A questão que paira no ar: a segunda ‘estrela da companhia’, que está sob investigação por alegada má conduta, marca presença ou não? Com tudo o que se está a passar, será que pode aparecer como se nada tivesse acontecido? É que pode mesmo nada ter acontecido. Uma coisa é certa, a apresentação promete ser um verdadeiro espetáculo, com direito…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?