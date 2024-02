F1, Toto Wolff (Mercedes): “Não há milagres neste desporto, há uma montanha para escalar”

A Mercedes apresentou hoje o seu novo W15, num ano que será o último da dupla Lewis Hamilton/George Russell, antes para passagem do sete vezes Campeão do Mundo para a Ferrari, mas talvez mais importante que isso, têm pela frente uma recuperação competitiva que se afigura muito difícil face ao atraso que acumularam para a Red Bull neste dois últimos anos.Depois de um ano de 2022 muito difícil e um 2023 em que as coisas melhoraram muito pouco, ou mesmo…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?