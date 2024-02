F1: AMR24 é “uma forte evolução” do seu antecessor

Depois da Aston Martin ter alcançando oito pódios em 2023, surpreendendo pelo início forte de temporada com o AMR23, a equipa de Silverstone quer mais do que o quinto lugar no mundial de construtores para a próxima época da Fórmula 1. Com o objetivo de lutar com as equipas do topo da classificação, a estrutura liderada por Lawrence Stroll e Mike Krack apresenta um monolugar que é uma evolução do carro do ano passado.Dan Fallows, diretor técnico da Aston Martin,…...