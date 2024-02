Campeões do Mundo F1: A história da vida, e carreira de Mika Häkkinen

Mika Pauli Häkkinen nasceu na pequena cidade de Vantaa, nos arredores da capital finlandesa, Helsínquia, a 28 de setembro de 1968. O último Campeão do Mundo de F1 do século XX – e, já agora, do milénio anterior… - cansou-se subitamente das exigências da F1 e, em 2001, anunciou um ano sabático. Para pensar, disse ele nessa altura; porém, esse ano tornou-se infinito e Häkkinen, o ‘verdadeiro’ Ice Man, nunca mais voltou à F1. O seu legado foi muito mais…...

