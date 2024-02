Quando as equipas privadas brilharam no WRC

Hoje em dia fala-se muito na falta que as equipas privadas fazem ao Mundial de Ralis, mas no passado, muitas vezes eram estas as principais protagonistas. A história mais ou menos recente do WRC teve um capítulo muito bom, com o triunfo de uma equipa privada, vá lá, semi-oficial de preferir a M-Sport em 2017, mas sete anos depois o WRC é um deserto de verdadeiras equipas privadas, e há algumas bem boas no WRC2.Os ralis estão cheio de vencedores…...

