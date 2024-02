O último grande escândalo na F1 (fora das pistas) foi há 15 anos: Max Mosley

Numa altura em que o escândalo que envolve Christian Horner “atinge máximos históricos”, recordamos outro escândalo que sucedeu, já lá vão 15, quase 16 anos. Quando Max Mosley se viu envolvido em escândalo sexual, numa notícia dada à estampa pelo tabloide News of the World, que mais tarde acabou por ser processado por Mosley, entretanto falecido, com o antigo presidente da FIA a ganhar o caso em tribunal, (Mosley v News Group Newspapers) contra o jornal News of the World,…...

