F1: Novo Sauber C44 é mais do que “uma evolução” do seu antecessor

A Stake F1 Team Kick Sauber apresentou ontem o carro para a próxima temporada, surpreendendo com a decoração vistosa e a expressão ’unleashed’ na asa traseira, o novo mantra da equipa, como reconheceu Alessandro Alunni Bravi. No entanto, o carro não revelou apenas novas cores. As alterações de design são visíveis e há ainda muito para perceber do C44, que só saberemos quando estiver em pista nas primeiras corridas. Uma coisa é certa, apesar de um carro diferente do seu…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?