F1: Adrian Newey com dúvidas se o RB20 pode ser “demasiado conservador”

Prestes a revelar o RB20, Adrian Newey afirmou que não tem a certeza se as equipas adversárias tentarão apresentar algumas soluções inovadoras, enquanto o monolugar da Red Bull poderá ser mais conservador. Em declarações ao podcast Talking Bulls, o diretor técnico da Red Bull salientou o facto do RB20 deste ano ser, “de facto, uma terceira evolução do carro de 2022. O carro do ano passado foi uma evolução do carro de 2022, sendo os seus principais pontos, obviamente, o…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?