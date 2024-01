Laguna Seca sob ameaça… ou talvez não

Tal como sucede em Portugal com o circuito do Estoril – com ‘nuances’ bastante diferentes, os residentes das redondezas do circuito de Laguna Seca processaram o condado de Monterey, na Califórnia, queixando-se do ruído excessivo emanado do do circuito, que acolhe as corridas IMSA e Indycar.Esta pode ser uma forte machadada no circuito norte-americano de Laguna Seca, que também não vive uma boa saúde financeira, mas ironicamente um dos motivos aduzidos pelos ‘protestantes’, que intentaram a ação judicial contra os…...