Dakar: A aposta arrojada da Dacia com o Sandrider

Uma entrada em grande da Dacia. A marca do grupo Renault está a preparar-se para o Rali Dakar 2025 e apostou num veículo pouco convencional denominado Sandrider, desenvolvida em parceria com a Prodrive. O veículo foi apresentado hoje. O nome Dacia já tinha estado ligado ao Dakar com o Duster, mas o Sandrider é um veículo de rally raid concebido especificamente para os desafios do rali mais duro do mundo. O design enfatiza o minimalismo, eliminando carroçarias desnecessárias, melhorando o…...

