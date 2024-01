Akio Toyoda (Pres. TGR): “os ralis são o melhor lugar para fortalecer as pessoas e os automóveis”

O Toyota GR Yaris Rally2 fez a sua estreia competitiva no WRC este fim de semana. Sami Pajari e Enni Mälkönen (Printsport) foram a equipa mais bem colocada no final, em 12º lugar da geral e quinto na classe RC2. Para Akio Toyoda (Presidente da TGR-WRT) "O início da nossa oitava época do WRC foi um novo passo para a Toyota Gazoo Racing WRT. Há nove anos, a 15 de janeiro de 2015, anunciei o regresso da Toyota ao WRC…...

