F1: GP da Espanha passa para Madrid, mas Barcelona ainda tem trunfos…

‘Guerras’, nem que sejam ‘surdas’ entre Madrid e Barcelona são habituais e agora estendem-se à F1. Depois de muitos anos no calendário da disciplina, Barcelona arrisca-se agora a perder o lugar, embora tenha contrato até 2026, em favor de Madrid. Mas Roger Torrent, ministro de negócios do governo da Catalunha, está convencido de que será feito um acordo para manter o Circuito da Catalunha no calendário da Fórmula 1.Já é público que a cidade de Madrid assumirá o nome de…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?