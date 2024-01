F1: Lando Norris acredita poder vencer com a McLaren, a equipa que adora

Depois da sua “melhor época na Fórmula 1”, como avaliou no final de 2023, Lando Norris chegou a acordo para a renovação de contrato com a McLaren, silenciando os rumores que existiam sobre uma potencial saída para a Ferrari ou Red Bull, mantendo-se o britânico num ambiente familiar que conhece e que foi, em parte, responsável pela sua decisão. Ainda assim, Norris diz estar convencido que a equipa de Woking tem todas as condições para estar na luta pelas vitórias.…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?