Thierry Neuville lidera Rallye Monte-Carlo, três em 7.7s

Thierry Neuville venceu dois dos três troços da manhã de sábado do Rallye Monte-Carlo e assumiu a liderança da ronda inaugural do Campeonato do Mundo de Ralis. O belga, que já tinha vencido este rali em 2020, entrou muito bem na prova esta manhã, e ao mesmo tempo beneficiou dos problemas com o sistema híbrido do Toyota de Elfyn Evans bem como do dia menos bom de Sébastien Ogier para subir de terceiro para primeiro na geral com o seu…...