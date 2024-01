WRC: Palmarés do Mundial de Ralis

São 19 os campeões que o Mundial de Ralis produziu de 1973 até 2023. Dez deles venceram apenas um título, os restantes nove, pelo menos dois.Já nos Construtores, ou Marcas, se preferir, são 14 as que venceram títulos, sendo a Lancia ainda a mais vitoriosa, com 10 títulos, mais dois que a Citroën, a Toyota já tem sete.Veja as listas:...

