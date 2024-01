WRC: quem pode ganhar o Rali de Monte Carlo?

A 52ª edição do Mundial de Ralis arranca esta semana com o Rali de Monte Carlo, uma prova que só teve quatro vencedores diferentes nos últimos 20 anos, Sébastien Loeb, Marcus Gronholm, Sébastien Ogier e Thierry Neuville, e são precisamente estes dois últimos, que estão inscritos neste rali que para nós são os principais favoritos a vencer.O facto do rali estar maioritariamente, se não na totalidade, seco, leva a que as escolhas de pneus sejam bem menos complicadas do que…...

