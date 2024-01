F1: Madrid promete receita anual de 450€ milhões, paddock coberto e um projeto “muito inovador”

Foi confirmado oficialmente apenas hoje, mas a organização do Grande Prémio de Espanha em Madrid revelou alguns dados interessantes do que podemos esperar da prova em 2026, além do traçado do circuito junto ao centro de exposições IFEMA. A apresentação oficial do evento na capital espanhola contou com a presença de Stefano Domenicali, diretor executivo da Fórmula 1, Isabel Diaz Ayuso, Presidente da comunidade de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, alcaide de Madrid e José Vicente de los Mozos, Presidente do…...

