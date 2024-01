Guia WRC 2024: Poucos mas (muito) bons…

A poucos dias do arranque do Mundial de Ralis 2024, como há muito no mítico Rali de Monte Carlo, as apostas estão na mesa, com Toyota, Hyundai e M-Sport/Ford a ir novamente a jogo, mas este ano o baralho é mais pequeno, e os trunfos estão mal divididos, o que faz cair as possibilidades para apenas dois 'naipes', leia-se, marcas, a Toyota e a Hyundai, com a Ford a fazer de joker.Hyundai e Toyota voltam a repartir o favoritismo na…...