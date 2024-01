Carlos Sainz lidera destacado o Mundial de TT… que passa por Portugal em abril

O Dakar marcou também o arranque do Mundial de Rally Raids, que este ano passa também por Portugal, com a BP Ultimate Rally Raid Portugal, que se realiza entre 2 e 7 de abril. Quanto às contas do Mundial de TT, em que nem todos os concorrentes que disputaram o Dakar estão inscritos, esta terceira época começou com algumas surpresas! Houve uma mudança quase total de concorrentes nas categorias FIA, o que promete uma época cheia de reviravoltas. Dentro de…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?