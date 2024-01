Dakar: Senhor dos Anéis dá vitória histórica à Audi

A 46ª edição do Dakar, a quinta na Arábia Saudita, terminou após mais de 4.700 quilómetros de especiais e uma distância total de quase 8.000 quilómetros, que testaram os pilotos, navegadores e equipas, desde a antiga cidade de AlUla até às margens do Mar Vermelho, passando pelos oceanos de dunas do 'Bairro Vazio'.Os grandes vencedores da edição de 2024 tiraram partido, cada um à sua maneira, de equipas capazes de construir o sucesso com base na sua força coletiva. Uma…...

