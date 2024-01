Dakar, Etapa 9: Loeb dá tudo por tudo, Sainz ‘stressa’ mas caminha seguro

Stéphane Peterhansel disse ontem no final do dia que acreditava que Carlos Sainz estivesse a passar por uma situação de muito stress, e tem toda a razão pois do ponto de vista do espanhol, nunca o seu quarto triunfo, primeiro da Audi no Dakar esteve tão perto. Agora, qualquer ‘pequeno’ nada’ que possa suceder, faz diferença face ao forte ataque de Sébastien Loeb que foi interrompido por um erro de navegação anteontem.Agora, Stéphane Peterhansel já não tem qualquer esperança de…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?