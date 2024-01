Dakar, Etapa 8: Erro de Loeb permite estratégia quase perfeita para a Audi

Carlos Sainz disse ontem no fim do dia que era fácil as coisas mudarem no Dakar, isto depois de ter recuperado boa parte do tempo que tinha perdido para Sébastien Loeb, passando a ter uma vantagem de quase 25 minutos sobre o francês na classificação geral. No entanto, o três vezes vencedor do Dakar é prudente e de modo nenhum está descansado quanto a uma possível vitória: “há um longo caminho a percorrer e há longas etapas pela frente”, disse.A…...